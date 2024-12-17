Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінекономіки заявило, що в Україні розпочнуть виробництво японських пікапів

Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

Мінекономіки заявило, що в Україні розпочнуть виробництво японських пікапів
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD), повідомляє Мінекономіки. 

“Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)”, – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.  

Вона зазначила, що це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею. 

Під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями Свириденко закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями. 

Міністерка розповіла про доступні інструменти підтримки інвесторів, які готові виходити на український ринок. Зокрема програми в межах політики «Зроблено в Україні». 

Юлія Свириденко зазначила, що нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

Вона зазначила, що Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. 

“Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків”, – додала Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції із фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА. 

Юлія Свириденко подякувала Японії за внесок у розмірі 36 мільйонів доларів у SURE Trust Fund. Це посилює можливості багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA. 

Також міністерка висловила вдячність японським агентствам міжнародного співробітництва JICA та JICS за проєкти підтримки України, в тому числі через розміщення замовлень на українських підприємствах та реалізації принципу «допомагай Україні українськими товарами», а також японській експортно-кредитній агенції NEXI.

Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку”, – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що українська сторона розраховує на посилення співпраці Української експортно-кредитної агенції та NEXI, особливо в розрізі мобілізації капіталу для українського ЕКА. А також на подальшу співпрацю з українськими бізнесами в ключових економічних секторах для залучення японських технологій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies