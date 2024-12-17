Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро

Ці кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури.

Міненерго: анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро
Фото: Міненерго

Загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 млрд євро, повідомляє Міненерго. 

Зазначається, що ці кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури і забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні.

Відомство нагадало, що Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. За час свого функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері.

Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies