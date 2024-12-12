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Укренерго обіцяє встановити справедливі графіки відключення світла в усіх областях

Кожна черга відключення буде додатково розділена на дві підчерги.

Укренерго обіцяє встановити справедливі графіки відключення світла в усіх областях
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Міністерство енергетики затвердило інструкцію, яка має на меті встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів ця інструкція передбачає наступне:

  • кожна черга відключення буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області;
  • на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин;
  • графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. 

В Укренерго пояснили, що черга ГПВ – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг. До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання.

Також посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності для промисловості.

"Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж", – йдеться у повідомленні.

  • У четвер у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Волинській областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня. Вони не діяли також 10 і 11 грудня. 
  • За даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури, лише цього року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.
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