У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону

Він має стартувати з початку 2025 року між Німеччиною та Україною.

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону.

Про це розповів Новини.Live радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Він зазначив, що це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною.

За словами Камишіна, хочуть повертати українців і "задля залучення в оборонну сферу зокрема". Яким саме чином це планують робити, Камишін не пояснив.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Він уже не вперше нарікає на те, що українці неохоче шукають роботу, користуючись наданою владою соціальною допомогою. За статистикою, озвученою Зеленським у жовтні, 300 тисяч наших співвітчизників не змогли або не захотіли працевлаштуватися у Німеччині.