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Під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі в Києві привласнили 900 тисяч грн

Виконавець робіт вніс в докупентацію завищену у 2 рази ціну на клінкерну цеглу. 

Під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі в Києві привласнили 900 тисяч грн

У Києві повідомлено про підозру колишньому директору приватного товариства за фактом заволодіння бюджетними під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" (КМДА) на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.

Виконавець робіт вніс в проєктні розрахунки та договір завищену у 2 рази ціну на клінкерну цеглу. Зокрема, на будівництво колумбарної стіни протягом 2019-2021 років витрачено майже 82 тисячі цеглин, за які сплачено понад 1,7 млн гривень при їх ринковій вартості у 800 тис. гривень.

Таким чином зі столичного бюджету за цеглу перерахували на 900 тис. гривень більше від її ринкової вартості.

Раніше за цим фактом розтрати бюджетних коштів було повідомлено про підозру колишньому директору Ритуальної служби КМДА та його заступнику.

  • Нагадаємо, що в 2021 році в приміщеннях ритуальної служби "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в Києві провели обшуки. Повідомлялося, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження 2019 року.
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