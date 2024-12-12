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Блінкен відкинув "фактор Афганістану" як причину російського вторгнення в Україну

Держсекретар не бачить зв'язку між виведенням американської армії та війною.

Блінкен відкинув "фактор Афганістану" як причину російського вторгнення в Україну
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен дав свідчення у Конгресі щодо виведення американських військ з Афганістану та впливу цієї події на подальші геополітичні процеси.

Як пише "Укрінформ", очільник американської дипломатії на запитання одного з конгресменів заперечив наявність зв'язку між виходом США з Афганістану та початком повномасштабного вторгнення Росії до України.

На думку Блінкена, Кремль, навпаки, хотів би, щоб американці залишалися на Близькому Сході якомога довше. Виведення контингенту дозволило Вашингтону швидше й краще відреагувати на поширення війни у 2022 році. Держсекретар також нагадав, що Путін вторгся в Україну ще у 2014-ому, коли армія США перебувала в Афганістані.

Блінкен також відкинув звинувачення в тому, що Америка показала себе слабкою після "втечі" від Талібану. На переконання урядовця, "зараз США та НАТО сильніші, ніж коли-небудь раніше".

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