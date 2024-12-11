Зеленський: Росія убила пів сотні українських священників

Армія РФ також зруйнувала близько 700 українських церков.

Від початку повномасштабної війни РФ убила 50 українських священнослужителів, а також зруйновано 700 церков.

Про це в інтерв'ю для CBN розповів президент Володимир Зеленськкий.

"Дуже багато священників, різних священників, вони були в полоні. Або були вбиті. До слова, 50 вони (росіяни, -ред.) вбили. І вбили по-різному. Є всі докази, як вони їх катували", — сказав Зеленський .

За словами президента, окупанти катували священників "тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу, патріарху Москви, і служити їхній церкві".

Крім того, російська армія зруйнувала близько 700 церков бомбами та атакувала ракетами.