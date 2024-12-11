Ідентифіковано третього окупанта, який причетний до вбивства українського письменника Вакуленка

Прокурори ідентифікували третього окупанта, який причетний до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка. Йому повідомлено про підозру, повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 36-річному бойовику "лнр" у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством та вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь, до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні прокуратури.

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після деокупації міста. Могили з дерев'яними однаковими хрестами. На багатьох замість імен — номери. Ексгумація — понад 450 тіл чоловіків, жінок та дітей. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Фото: прокуратура Харківської області

Прокурори спільно зі слідчими поліції встановили третього співучасника вбивства Вакуленка та ще трьох людей.

Ним виявився уродженець м. Луганськ, заступник командира 4-ої роти 4-ого батальйону 204-ого стрілецького полку "ЛНР" 2-ого армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ з позивним "Академік".

Фото: прокуратура Харківської області

У березні 2022 року він разом з окупантами, серед яких були "Лев2 та "Удод" й інші викрали письменника з його власного будинку в с. Капитолівка, що на Ізюмщині. Підозрюваний брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та двох місцевих жителів.

Судовий розгляд триває. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Триває встановлення інших окупантів, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Нагадаємо, правоохоронці вже направили до суду обвинувальний акт стосовно "Лева" та "Удода". Встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває.