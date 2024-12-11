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На Харківщині викрили чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська охороняв адмінбудівлю окупантів

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

На Харківщині викрили чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська охороняв адмінбудівлю окупантів
Фото: прокуратура Харківської області

Правоохоронці Харківщини викрили колаборанта з Купʼянська, який охороняв адміністративну будівлю окупантів під час окупації міста.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 56-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що під час захоплення Купʼянська збройними силами РФ місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року чоловік обійняв посаду "и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела" окупаційної адміністрації. 

Колаборант вів журнал відвідувачів та здійснював контроль пропускного режиму і охорону будівлі в нічний час.

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

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