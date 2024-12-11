На Харківщині викрили чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська охороняв адмінбудівлю окупантів

Правоохоронці Харківщини викрили колаборанта з Купʼянська, який охороняв адміністративну будівлю окупантів під час окупації міста.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 56-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні прокуратури.
Відомо, що під час захоплення Купʼянська збройними силами РФ місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року чоловік обійняв посаду "и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела" окупаційної адміністрації.
Колаборант вів журнал відвідувачів та здійснював контроль пропускного режиму і охорону будівлі в нічний час.
Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
- Напередодні директору стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів суд призначив 11 років в'язниці.