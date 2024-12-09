Поліцейські евакуювали 10 цивільних з Харківщини

Евакуйованих передали волонтерам та перевезли до більш безпечних місць.

Співробітники поліції евакуювали 10 цивільних мешканців Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської громад, які потерпають від постійних обстрілів росіян, вивезли двох дітей, чотирьох жінок та чотирьох чоловіків”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуювали місцевих мешканців на службових автомобілях з небезпечної зони та передали їх волонтерам. Після цього евакуйованих перевезли до більш безпечних місць, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності.

В поліції нагадали, що якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів, слід звернутись на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.