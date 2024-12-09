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​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів

Також за тиждень вразили 8 мостів, переправ та маломірних плавзасобів загарбників.

​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів
Українські прикордонники
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 5 танків та 11 артустановок російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 25 листопада по 1 грудня українські прикордонники вразили:

  • танки – 5 

  • гармати – 2

  • броньована техніка - 14

  • артилерійські установки – 11

  • БпЛА типу Shahed-136/131 – 9

  • автомобільна техніка – 78

  • БпЛА тактичного рівня – 121

  • склади БК та ПММ – 14

  • засоби зв'язку та спостереження – 19

  • позиції та укриття особового складу – 256

  • мости, переправи та маломірні плавзасоби - 8

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: Пресслужба ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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