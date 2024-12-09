​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 5 танків та 11 артустановок російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 25 листопада по 1 грудня українські прикордонники вразили:
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танки – 5
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гармати – 2
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броньована техніка - 14
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артилерійські установки – 11
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БпЛА типу Shahed-136/131 – 9
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автомобільна техніка – 78
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БпЛА тактичного рівня – 121
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склади БК та ПММ – 14
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засоби зв'язку та спостереження – 19
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позиції та укриття особового складу – 256
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мости, переправи та маломірні плавзасоби - 8