У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку

Поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибухівку, вибухом пошкоджено вікна будівлі. Без постраждалих.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав.
Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
- Це не перший випадок детонації вибухового пристрою біля відділку поліції. Вчора, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова біля відділку поліції також пригримів вибух.