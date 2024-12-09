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У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку

Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. 

У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибухівку, вибухом пошкоджено вікна будівлі. Без постраждалих.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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