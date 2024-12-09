Росіяни атакували з дрона цивільне авто в Херсоні. Є постраждалий

У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона цивільне авто в Херсоні.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 17.30 ворог з дрона атакував Дніпровський район міста. Мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення отримав 44-річний чоловік, який був в автівці", — ідеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває в лікарні.