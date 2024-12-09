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Росіяни атакували з дрона цивільне авто в Херсоні. Є постраждалий

44-річного чоловіка госпіталізували.

Росіяни атакували з дрона цивільне авто в Херсоні. Є постраждалий
Фото: З відкритих джерел

У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона цивільне авто в Херсоні. 

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Близько 17.30 ворог з дрона атакував Дніпровський район міста. Мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення отримав 44-річний чоловік, який був в автівці", — ідеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває в лікарні.

  • За інформацією Херсонської обласної прокуратури, станом на 17:30 відомо про загиблого чоловіка та п'ятьох постраждалих унаслідок обстрілів РФ.
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