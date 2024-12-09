Reuters: Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі російським золотом

Росія використовує незаконну торгівлю золотом для фінансування війни в Україні.

Уряд Британії оголосив про нову хвилю санкцій спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, що скоротить можливості Росії фінансувати війну проти України.

Як пише Reuters, уряд Британії заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота. Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід РФ.

Як зазначили у МЗС Британії, незаконна торгівля золотом розпалює корупцію, підриває верховенство права та порушує права людини, зокрема ідеться про експлуатацію дітей.

"Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, таким чином підтримуючи військові дії Путіна", — йдеться в заяві МЗС.