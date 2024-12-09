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Мерц на зустрічі з Зеленським розкритикував позицію про ненадання німецьких далекобійних ракет

Німецький політик наголосив, що Україна повинна мати можливість бити по військових цілях у Росії. 

Мерц на зустрічі з Зеленським розкритикував позицію про ненадання німецьких далекобійних ракет
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц розкритикував позицію канцлера Олафа Шольца щодо ненадання Україні далекобійних спроможностей. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві Мерц сказав, що чинні ліміти примушують Україну "битися з однією зв'язаною рукою", пише The Guardian. 

Україна тривалий час закликала Німеччину поставити їй ракети Taurus, дальність яких удвічі перевищує Storm Shadow, наданих Францією та Британією. Однак Шольц залишається невблаганним у цьому питанні, акцентуючи увагу на тому, що німці зосередилися на постачанні ППО. 

"Ми хочемо, щоб ваша арія була спроможна бити по військових базах у Росії. Не по цивільному населенню, не по інфраструктурі, а по військових цілях, з яких атакують вашу країну", – сказав Мерц. 

Мерц є кандидатом у канцлери від консервативного блоку християнських демократів (ХДС/ХСС), який наразі з великим відривом лідирує в соціологічних опитуваннях перед виборами до Бундестагу, що пройдуть у лютому наступного року. На відміну від чинного канцлера Олафа Шольца, Мерц виступав за надання далекобійних ракет Taurus, хоч і за певних умов

"Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Ред: Росією України), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком – поставка ракет Taurus", – зазначав тоді лідер німецької консервативної опозиції. 

  • Візит Мерца до Києва відбувається через тиждень після того, як Україну відвідав Олаф Шольц. Канцлер під час поїздки підтвердив попередню позицію щодо далекобійної зброї від Німеччини. 
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