Лідер християнських демократів Німеччини, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц приїхав до Києва

Кандидат у канлцери Німеччини, лідер християнських демократів Фрідріх Мерц прибув до Києва. Метою поїздки він назвав намір "дізнатися про поточний стан боротьби" України, передає Deutsche Wells.
Мерц після прибуття на столичний вокзал сказав, що "з нетерпінням чекає" на зустріч із українським президентом, заплановану в рамках візиту. Також він запевнив, що фракція ХДС/ХСС в Бундестазі "твердо стоїть" на боці України.
"І я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", – сказав він.
Мерц є кандидатом у канцлери від від консервативного блоку християнських демократів (ХДС/ХСС), який наразі з великим відривом лідирує в соціологічних перед виборами до Бундестагу, що пройдуть у лютому наступного року. На відміну від чинного канцлера Олафа Шольца, Мерц виступав за надання далекобійних ракет Taurus, хоч і за певних умов.
"Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Ред: Росією України), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком – поставка ракет Taurus", – зазначив лідер німецької консервативної опозиції.
- Про плани політика відвідати Україну було відомо заздалегідь. Мерц закликав до створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб виробити спільну європейську стратегію підтримки України з метою припинення війни.
- До цієї поїздки Мерц відвідував Україну в травні 2022 р.
- Поїздка Мерца відбулася через тиждень після візиту до України Олафа Шольца. Канцлер привіз оголошення нового пакету допомоги на понад 600 млн євро, але омріяну передачу ракет Taurus не оголосив. Шольц під час візиту підкреслив, що Німеччина сконцентрована на посиленні протиповітряної оборони України, і за кількістю наданих систем ППО є лідером серед українських партнерів.