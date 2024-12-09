Лідер християнських демократів Німеччини, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц приїхав до Києва

Це його перший візит до України з 2022.

Кандидат у канлцери Німеччини, лідер християнських демократів Фрідріх Мерц прибув до Києва. Метою поїздки він назвав намір "дізнатися про поточний стан боротьби" України, передає Deutsche Wells.

Мерц після прибуття на столичний вокзал сказав, що "з нетерпінням чекає" на зустріч із українським президентом, заплановану в рамках візиту. Також він запевнив, що фракція ХДС/ХСС в Бундестазі "твердо стоїть" на боці України.

"І я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", – сказав він.

Мерц є кандидатом у канцлери від від консервативного блоку християнських демократів (ХДС/ХСС), який наразі з великим відривом лідирує в соціологічних перед виборами до Бундестагу, що пройдуть у лютому наступного року. На відміну від чинного канцлера Олафа Шольца, Мерц виступав за надання далекобійних ракет Taurus, хоч і за певних умов.

"Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Ред: Росією України), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком – поставка ракет Taurus", – зазначив лідер німецької консервативної опозиції.