Консерватори та “зелені” Німеччини матимуть більшість для формування нового уряду, ‒ опитування

Консерватори та “зелені” Німеччини матимуть більшість для формування уряду після позачергових виборів 23 лютого. Такими є результати останнього опитування Insa для газети Bild am Sonntag, пише Bloomberg.

Обидві партії матимуть разом 44%. Вільні демократи, тим часом, не подолають 5% бар'єр для проходження до парламенту, оскільки їхня підтримка впала на один процентний пункт до 4% порівняно з минулим тижнем.

Опитування доповнює недавні дебати про можливу коаліцію між ХДС/ХСС (коаліційне об’єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) та "зеленими" після виборів, з розбіжностями у поглядах усередині альянсу консерваторів. Така коаліція була б новинкою на федеральному рівні, хоча нині обидві партії формують уряди у трьох із 16 федеральних земель Німеччини.

Підтримка ХДС/ХСС в опитуванні Insa залишилася без змін і склала 32%, а “Зелених” – 12%, знизившись на один відсотковий пункт. Підтримка канцлера Олафа Шольца соціал-демократів склала 16%, що на один відсотковий пункт вище, ніж минулого тижня.

Лідер консерваторів Фрідріх Мерц на початку цього тижня пом’якшив свою критику “Зелених”, щоб зберегти варіанти коаліції відкритими. Однак генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн заявив вчора про наміри змінили міграційну, економічну та соціальну політику. “Цього не можна зробити з цими “Зеленими””, ‒ сказав він.

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” посіла друге місце в опитуванні Insa з 19%. Політсила вчора офіційно висунула лідерку партії Алісу Вайдель своїм першим кандидатом у канцлери за 11-річну історію.

На запитання, за кого з кандидатів вони б проголосували, якби могли зробити це безпосередньо, 21% вибрали Мерца та 15% Шольца, повідомляє Bild. Вайдель від AfD потрапила на друге місце з 18%, а 14% віддали перевагу Роберту Габеку від “Зелених”.