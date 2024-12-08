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Після падіння режиму Асада Трамп закликав Путіна припинити вогонь та почати переговори

За словами Трампа, Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані.

Після падіння режиму Асада Трамп закликав Путіна припинити вогонь та почати переговори
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Путін повинен "негайно припинити вогонь" в Україні й закликав до переговорів про припинення війни РФ проти України.

Про це Трамп написав в мережі X після появи інформації про падіння режиму Башара Асада в Сирії.

"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровитель Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", — написав Трамп. 

Він зазначив, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані: РФ — через Україну та погану економіку, Іран — через Ізраїль та його бойові успіхи.

Трамп наголосив, що слід "негайно припинити вогонь": "Вони безсенсовно втратили 400 тис. солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори", — наголосив Трамп.

"Занадто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше та набагато гірше. Китай може допомогти. Світ чекає!", — додав він.

  • Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче». Президент додав, що лідери «домовилися працювати далі» і що «мир завдяки силі можливий».
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