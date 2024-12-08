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Армія РФ з дрона атакувала житловий будинок у Херсоні

Також ворог атакував Кіндійку поблизу Херсона.

Армія РФ з дрона атакувала житловий будинок у Херсоні
пожежа внаслідок обстрілу РФ
Фото: ДСНС України

У неділю вночі російські окупанти скинули снаряд із ворожого БпЛА на житловий будинок в одному з районів в Херсоні.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок влучання вибухівки з ворожого дрона виникла пожежа. Полум’я охопило весь дах будинку.Пожежу було ліквідовано.

Також, у Херсонській ОВА повідомили про російську атака у селищі Кіндійка біля Херсона. 42-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. 

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