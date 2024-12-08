Армія РФ з дрона атакувала житловий будинок у Херсоні

У неділю вночі російські окупанти скинули снаряд із ворожого БпЛА на житловий будинок в одному з районів в Херсоні.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок влучання вибухівки з ворожого дрона виникла пожежа. Полум’я охопило весь дах будинку.Пожежу було ліквідовано.
Також, у Херсонській ОВА повідомили про російську атака у селищі Кіндійка біля Херсона. 42-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
- За добу російські війська атакували 10 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обтстрілів постраждали семеро людей.