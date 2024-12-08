Упродовж доби окупанти застосували проти жителів Харківщини артилерію та КАБи

За добу 7 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщині артилерію, керовані авіабомби.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У с. Сенькове Куп’янського району ворог здійснив артилерійський обстріл. Ворожі удари завдані за околицями населеного пункту. Без постраждалих.

У с. Орішанка, Богодухівського району росіяни скинули два КАБи. Влучання по відкритій місцевості. Без постраждалих.

Також ворожий FPV-дрон атакував жителів у с. Сеньок Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих.

У Куп'янську ворог здійснив обстріл ОФЗ 30 мм. Без руйнувань та постраждалих.

У с. Коробочкине Чугуївського району ворог запустив БпЛА. Загорання сухої трави. Без пошкоджень та постраждалих.