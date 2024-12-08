ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж доби окупанти застосували проти жителів Харківщини артилерію та КАБи

Також російькі війська атакували Куп'янщину дронами.

Упродовж доби окупанти застосували проти жителів Харківщини артилерію та КАБи
Наслідки російського обстрілу Куп'янського району Харківщини 15 серпня 2024 року

За добу 7 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщині артилерію, керовані авіабомби. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У с. Сенькове Куп’янського району ворог здійснив артилерійський обстріл. Ворожі удари завдані за околицями населеного пункту. Без постраждалих.

У с. Орішанка, Богодухівського району росіяни скинули два КАБи. Влучання по відкритій місцевості. Без постраждалих.

Також ворожий FPV-дрон атакував жителів у с. Сеньок Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих. 

У Куп'янську ворог здійснив обстріл ОФЗ 30 мм. Без руйнувань та постраждалих. 

У с. Коробочкине Чугуївського району ворог запустив БпЛА. Загорання сухої трави. Без пошкоджень та постраждалих. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies