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Генштаб: 182 боєзіткнення відбулися на фронті

42 припали на Курахівський напрямок, 35 - на Покровський.

Генштаб: 182 боєзіткнення відбулися на фронті
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"
Фото: Олексій Софійчук/пресслужба 93-тьої ОМБР 'Холодний Яр'

Станом на 22.00 7 грудня відбулося 182 бойових зіткнення на фронті. Росіяни завдали 24 авіаційні удари, скинувши при цьому 40 КАБів, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже 3000 обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Ворог здійснив дев’ять атак на Куп’янському напрямку. На цей час вісім боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів  зазнали Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському за день російські війська 22 рази  штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Дві атаки досі тривають.

На Краматорському завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього були відбиті сім атак.

На Торецькому окупанти сім разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. 

На Покровському впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупанта на даному напрямку; знищили дві бойових броньовані машини, три автомобілі.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби налічується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивали поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.  Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль. 

На Времівському ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка. 

На Оріхівському відбили одну атаку в бік Новоданилівки.

Ворог провів три невдалі штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак окупантів, тривають ще три боєзіткнення.

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