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Папа Франциск ввів у сан 21 нового кардинала, серед них – представник УГКЦ

Кардинал Микола Бичок використав для церемонії ризи, які були в ужитку київських митрополитів у 16-17 століттях.

Папа Франциск ввів у сан 21 нового кардинала, серед них – представник УГКЦ
новий кардинал Микола Бичок і Папа Римський Франциск
Фото: скриншот відео

7 грудня Папа Римський Франциск ввів у сан 21 нового кардинала, між якими є владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької в Австралії, пише Vatican News.

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нові кардинали Католицької Церкви
Фото: Facebook/Andrii Yurash
нові кардинали Католицької Церкви

Церемонія відбулася у базиліці Святого Петра у Ватикані.

Після богослужіння Папа прочитав формулу проголошення нових кардиналів, оді озвучив їхні імена й оголосив їхнє призначення у сан кардинала-пресвітера чи кардинала-диякона.

Нові кардинали проказали Символ віри і склали визнання віри, вірності та послуху Римському Архиєреєві. Далі Святіший Отець поклав на голову кожного червоний головний убір особливої форми, колір якого символізує готовність кардиналів пролити свою кров за віру, а також кардинальський перстень як знак гідності та символ єдності з Папою і Вселенською Церквою.

З рук глави Католицької Церкви нові кардинали отримали також буллу про надання титулу однієї з римських парафій або римського дияконства. Представник УГКЦ Микола Бичок отримав титул кардинала-пресвітера Святої Софії. Цей титул мали також українські кардинали Мирослав Іван Любачівський та Любимир Гузар. Головний убір кардинала Миколи має спеціальну форму, що відповідає візантійській літургійній традиції.

кардинал Микола Бичок
Фото: Facebook/Andrii Yurash
кардинал Микола Бичок

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш повідомив, що Бичок став сьомим кардиналом в історії української Церкви. Для церемонії українець використав ті ризи, які були в ужитку київських митрополитів у 16-17 століттях.

посол України при Святому Престолі Андрій Юраш і кардинал Микола Бичок
Фото: Facebook/Andrii Yurash
посол України при Святому Престолі Андрій Юраш і кардинал Микола Бичок

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