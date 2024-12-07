Кардинал Микола Бичок використав для церемонії ризи, які були в ужитку київських митрополитів у 16-17 століттях.

7 грудня Папа Римський Франциск ввів у сан 21 нового кардинала, між якими є владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької в Австралії, пише Vatican News.

Фото: Facebook/Andrii Yurash нові кардинали Католицької Церкви

Церемонія відбулася у базиліці Святого Петра у Ватикані.

Після богослужіння Папа прочитав формулу проголошення нових кардиналів, оді озвучив їхні імена й оголосив їхнє призначення у сан кардинала-пресвітера чи кардинала-диякона.

Нові кардинали проказали Символ віри і склали визнання віри, вірності та послуху Римському Архиєреєві. Далі Святіший Отець поклав на голову кожного червоний головний убір особливої форми, колір якого символізує готовність кардиналів пролити свою кров за віру, а також кардинальський перстень як знак гідності та символ єдності з Папою і Вселенською Церквою.

З рук глави Католицької Церкви нові кардинали отримали також буллу про надання титулу однієї з римських парафій або римського дияконства. Представник УГКЦ Микола Бичок отримав титул кардинала-пресвітера Святої Софії. Цей титул мали також українські кардинали Мирослав Іван Любачівський та Любимир Гузар. Головний убір кардинала Миколи має спеціальну форму, що відповідає візантійській літургійній традиції.

Фото: Facebook/Andrii Yurash кардинал Микола Бичок

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш повідомив, що Бичок став сьомим кардиналом в історії української Церкви. Для церемонії українець використав ті ризи, які були в ужитку київських митрополитів у 16-17 століттях.