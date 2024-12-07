Міноборони: за рік Державний оператор тилу зекономив на закупівлях 17 млрд грн

Заступник Умєрова повідомив, що розробляють також моделі покращення харчування військових.

За рік роботи Державний оператор тилу зміг зекономити на закупівлях 17 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, оприлюднюючи підсумки першого року діяльності ДОТ.

«Команді ДОТ вдалося досягти багато. Насамперед – ⁠тилові закупівлі переведено на Prozorro. Це дозволило збільшити конкуренцію та заощадити понад 17 млрд гривень. Ми ⁠запровадили сучасну IT-систему DOT-Chain для контролю, автоматизації та пришвидшення закупівель. Розробляємо нові моделі покращення харчування військових. Постійно над цим працюємо», - розповів Кліменков.

Він підкреслив, що «масштабні реформи можливі навіть під час війни».