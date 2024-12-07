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Міноборони: за рік Державний оператор тилу зекономив на закупівлях 17 млрд грн

Заступник Умєрова повідомив, що розробляють також моделі покращення харчування військових.

Міноборони: за рік Державний оператор тилу зекономив на закупівлях 17 млрд грн
підбиття підсумків роботи Державного оператра тилу
Фото: Facebook/Dmytro Klimenkov

За рік роботи Державний оператор тилу зміг зекономити на закупівлях 17 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, оприлюднюючи підсумки першого року діяльності ДОТ.

«Команді ДОТ вдалося досягти багато. Насамперед – ⁠тилові закупівлі переведено на Prozorro. Це дозволило збільшити конкуренцію та заощадити понад 17 млрд гривень. Ми ⁠запровадили сучасну IT-систему DOT-Chain для контролю, автоматизації та пришвидшення закупівель. Розробляємо нові моделі покращення харчування військових. Постійно над цим працюємо», - розповів Кліменков.

Він підкреслив, що «масштабні реформи можливі навіть під час війни». 

  • Міністерство оборони презентувало у Києві агенцію "Державний оператор тилу" 18 грудня 2023 року.
  • ДОТ передали обов’язки та усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.
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