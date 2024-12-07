Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішучо»

Володимир Зеленський прокоментував зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і лідером Франції Еммануелем Макроном.
Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережах, це була «хороша, продуктивна зустріч».
«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо», - розповів український президент.
Зеленський додав, що лідери «домовилися працювати далі» і що «мир завдяки силі можливий».
Макрон у соцмережі Х закликав продовжити "наші спільні зусилля заради миру та безпеки".
- Зустріч Трампа, Макрона і Зеленського відбулася 7 грудня у Єлисейському палаці. Вона тривала 35 хвилин.
- Лідери прибули до Франції на відкриття відновленого Нотр-Даму.