Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішучо»

Президент додав, що лідери «домовилися працювати далі» і що «мир завдяки силі можливий».

Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський на зустрічі в Парижі 7 грудня 2024 року

Володимир Зеленський прокоментував зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і лідером Франції Еммануелем Макроном.

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережах, це була «хороша, продуктивна зустріч».

«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо», - розповів український президент.

Зеленський додав, що лідери «домовилися працювати далі» і що «мир завдяки силі можливий».

Макрон у соцмережі Х закликав продовжити "наші спільні зусилля заради миру та безпеки".