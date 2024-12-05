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Рада на тлі скандалу з бракованими мінами викликала міністра стратегічної промисловості

Саме Мінстратегпром був виконавцем державного замовлення. 

Рада на тлі скандалу з бракованими мінами викликала міністра стратегічної промисловості
Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада викликала міністра з питань стратегічної промисловості Германа Сметаніна.

Цю пропозицію члена оборонного комітету Вадима Івченка підтримали 168 нардепів з мінімально необхідних 150. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Раніше парламентарі уже викликали на доповідь міністра оборони Рустема Умєрова, однак поки що він не прийшов. Виклики пов'язані з розслідуванням виготовлення і постачання бракованих українських мін. 

  • Спершу інформацію про постачання Силам оборони бракованих мін повідомив журналіст і редактор Юрій Бутусов. Згодом інформацію про наявність неякісних мін підтвердили правоохоронці.
  • Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. 

  • За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб. 

    Замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 

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