Рада на тлі скандалу з бракованими мінами викликала міністра стратегічної промисловості

Саме Мінстратегпром був виконавцем державного замовлення.

Верховна Рада викликала міністра з питань стратегічної промисловості Германа Сметаніна.

Цю пропозицію члена оборонного комітету Вадима Івченка підтримали 168 нардепів з мінімально необхідних 150. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше парламентарі уже викликали на доповідь міністра оборони Рустема Умєрова, однак поки що він не прийшов. Виклики пов'язані з розслідуванням виготовлення і постачання бракованих українських мін.

Спершу інформацію про постачання Силам оборони бракованих мін повідомив журналіст і редактор Юрій Бутусов. Згодом інформацію про наявність неякісних мін підтвердили правоохоронці.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.