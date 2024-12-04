В МЗС України відреагували на звинувачення РФ щодо причетності до загострення ситуації в Сирії

Україна, на відміну від Росії, "беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн".

У Міністерстві закордонних справ "категорично відкинули" безпідставні звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до "загострення" безпекової ситуації в Сирії, ідеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС зазначили, що Україна, на відміну від Росії, "беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн". Також у відомстві наголосили, що саме Москва разом із Тегераном "несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії".

"І за злочини режиму Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", — йдеться у заяві.

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ескалація у Сирії має "український слід". За її словами, Москва "рішуче підтримує" дії сирійського керівництва для протидії наступу повстанців, які, за її словами, отримують підтримку з-за меж країни, зокрема з України.

Доказів на підтвердження своїх слів Захарова не навела.