​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу", - написав він у Telegram.

Шмигаль нагадав, що сьогодні Верховна Рада призначила на посаду віцепрем'єр-міністра- міністра національної єдності Олексія Чернишова.

"Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. За його словами, новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Нагадаємо, що в березні 2020 року Кабмін відновив МінТОТ і перейменував його в Міністерство реінтеграції.

Міністерство національної єдності