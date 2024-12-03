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​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності

Новий віцепрем’єр-міністр найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності
Денис Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу", - написав він у Telegram.

Шмигаль нагадав, що сьогодні Верховна Рада призначила на посаду віцепрем'єр-міністра- міністра національної єдності Олексія Чернишова.

"Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. За його словами, новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Нагадаємо, що в березні 2020 року Кабмін відновив МінТОТ і перейменував його в Міністерство реінтеграції

Міністерство національної єдності

  • Міністерства національної єдності України ще не існує. Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні. 
  • Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів. 
  • Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися. 
  •  3 грудня ексочільник "Нафтогазу" Чернишов очолив Міністерство єдності.
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