Комітет ВР рекомендував призначити Чернишова міністром національної єдності. Постанову вже зареєстрували

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих території України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув подання прем'єр-міністра щодо призначення СЕО "Нафтогазу" Олексія Чернишова віцепрем'єром-міністром національної єдності і рекомендував нардепам схвалити призначення.
Про це йдеться у поданні постанови про призначення, опублікованій на сайті парламенту. Засідання комітету з цього питання відбулося сьогодні.
Олексій Чернишов до посади в "Нафтогазі" вже працював в уряді. У 2020-2022 він був міністром розвитку громад та територій. До цього був головою Київської обласної державної адміністрації.
Міністерство національної єдності
- Міністерства національної єдності України ще не існує. Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні.
- Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.
- Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися.
- Сьогодні, 3 грудня, народна депутатка Євгенія Кравчук та низка інших парламентарів повідомили, що міністром національної єдності готуються призначити Чернишова.