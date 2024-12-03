Комітет ВР рекомендував призначити Чернишова міністром національної єдності. Постанову вже зареєстрували

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих території України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув подання прем'єр-міністра щодо призначення СЕО "Нафтогазу" Олексія Чернишова віцепрем'єром-міністром національної єдності і рекомендував нардепам схвалити призначення.

Про це йдеться у поданні постанови про призначення, опублікованій на сайті парламенту. Засідання комітету з цього питання відбулося сьогодні.

Олексій Чернишов до посади в "Нафтогазі" вже працював в уряді. У 2020-2022 він був міністром розвитку громад та територій. До цього був головою Київської обласної державної адміністрації.

Міністерство національної єдності

Міністерства національної єдності України ще не існує. Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні.

Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.