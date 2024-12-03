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Комітет ВР рекомендував призначити Чернишова міністром національної єдності. Постанову вже зареєстрували

Засідання провели сьогодні. 

Комітет ВР рекомендував призначити Чернишова міністром національної єдності. Постанову вже зареєстрували
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих території України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув подання прем'єр-міністра щодо призначення СЕО "Нафтогазу" Олексія Чернишова віцепрем'єром-міністром національної єдності і рекомендував нардепам схвалити призначення. 

Про це йдеться у поданні постанови про призначення, опублікованій на сайті парламенту. Засідання комітету з цього питання відбулося сьогодні.

Олексій Чернишов до посади в "Нафтогазі" вже працював в уряді. У 2020-2022 він був міністром розвитку громад та територій. До цього був головою Київської обласної державної адміністрації. 

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Міністерство національної єдності

  • Міністерства національної єдності України ще не існує. Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні. 
  • Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів. 
  • Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися. 
  • Сьогодні, 3 грудня, народна депутатка Євгенія Кравчук та низка інших парламентарів повідомили, що міністром національної єдності готуються призначити Чернишова. 
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