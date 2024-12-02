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МЗС: Росія та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії

В результаті правління злочинного режиму Башара Асада територія Сирії була перетворена на полігон для злочинних російського та іранського режимів.

МЗС: Росія та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії
Озброєні чоловіки роблять селфі у військовому аеропорту Найраб в Алеппо, Сирія, 2 грудня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Україна з тривогою слідкує за загостренням бойових дій в Сирії, внаслідок яких гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура та загострюється соціально-економічна та гуманітарна ситуація.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави”, - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що за понад 13 років війни у Сирії понад півмільйона сирійців загинули, а мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

В результаті правління злочинного режиму Башара Асада територія Сирії була перетворена на полігон для злочинних російського та іранського режимів, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання “Хезболла”.

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МЗС нагадало, що у 2016 році злочинний асадівський режим визнав російську анексію АР Крим, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно допомагав російським загарбникам, надсилаючи найманців для війни проти Сил безпеки й оборони України.

Зараз російський диктатор Путін та його союзники в Ірані продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, наголосили в українському МЗС.

  • Збройні сили Сирії вчора оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

  • Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії.

  • Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.

  • Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.

  • У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.

  • Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу за 72 години, щоб перешкодити повстанцям.

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