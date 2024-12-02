МЗС: Росія та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії

Україна з тривогою слідкує за загостренням бойових дій в Сирії, внаслідок яких гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура та загострюється соціально-економічна та гуманітарна ситуація.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави”, - зазначили в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що за понад 13 років війни у Сирії понад півмільйона сирійців загинули, а мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.
В результаті правління злочинного режиму Башара Асада територія Сирії була перетворена на полігон для злочинних російського та іранського режимів, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання “Хезболла”.
МЗС нагадало, що у 2016 році злочинний асадівський режим визнав російську анексію АР Крим, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно допомагав російським загарбникам, надсилаючи найманців для війни проти Сил безпеки й оборони України.
Зараз російський диктатор Путін та його союзники в Ірані продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, наголосили в українському МЗС.
-
Збройні сили Сирії вчора оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
-
Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії.
-
Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.
-
Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.
-
У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.
-
Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу за 72 години, щоб перешкодити повстанцям.