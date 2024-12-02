МЗС: Росія та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії

В результаті правління злочинного режиму Башара Асада територія Сирії була перетворена на полігон для злочинних російського та іранського режимів.

Озброєні чоловіки роблять селфі у військовому аеропорту Найраб в Алеппо, Сирія, 2 грудня 2024 р.

Україна з тривогою слідкує за загостренням бойових дій в Сирії, внаслідок яких гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура та загострюється соціально-економічна та гуманітарна ситуація.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави”, - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що за понад 13 років війни у Сирії понад півмільйона сирійців загинули, а мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

В результаті правління злочинного режиму Башара Асада територія Сирії була перетворена на полігон для злочинних російського та іранського режимів, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання “Хезболла”.

МЗС нагадало, що у 2016 році злочинний асадівський режим визнав російську анексію АР Крим, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно допомагав російським загарбникам, надсилаючи найманців для війни проти Сил безпеки й оборони України.

Зараз російський диктатор Путін та його союзники в Ірані продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, наголосили в українському МЗС.