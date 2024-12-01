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Зеленський вважає, що на початку 2025 року реально відкрити два переговорні кластери із ЄС

Решту кластерів можна відкрити упродовж року.

Є всі умови для того, аби на початку наступного року відкрити два переговорні кластери із ЄС.

Про це заявив Володимир Зеленський журналістам у межах зустрічі із головою Європейської Ради Антоніу Коштою, котрий перебуває з візитом в Україні, передає "Укрінформ".

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«Наступного року ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись в переговорах з Євросоюзом. Це абсолютно реально відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів протягом року», - сказав глава держави.

Президент додав, що «абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу».

  • 30 жовтня Європейська комісія хвалила щорічний пакет заходів щодо розширення ЄС, у якому міститься докладна оцінка стану справ і прогресу, який досягнули Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна й Туреччина.
  • За умови виконання Україною всіх умов Єврокомісія розраховує на відкриття переговорних кластерів, починаючи з основних, якнайшвидше у 2025 році.
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