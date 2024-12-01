Зеленський вважає, що на початку 2025 року реально відкрити два переговорні кластери із ЄС

Є всі умови для того, аби на початку наступного року відкрити два переговорні кластери із ЄС.

Про це заявив Володимир Зеленський журналістам у межах зустрічі із головою Європейської Ради Антоніу Коштою, котрий перебуває з візитом в Україні, передає "Укрінформ".

«Наступного року ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись в переговорах з Євросоюзом. Це абсолютно реально відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів протягом року», - сказав глава держави.

Президент додав, що «абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу».