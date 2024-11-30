Американський інтерв'юер Фрідман хоче записати подкаст із Зеленським у Києві

Після вторгнення Росії в Україну Фрідман говорив, що "вважає росіян, українців і американців своїми народами" і "популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін".

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман, відомий своїм подкастом за участю світових бізнесменів та політиків, висловив бажання провести інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я б із задоволенням зробив 3-годинний подкаст із президентом Зеленським. Я приїду до Києва заради цього. Давайте зробимо це", - написав Фрідман у соцмережі Х.

I would love to do a 3 hour podcast with @ZelenskyyUa



I will come to Kyiv for it. Let's do it. — Lex Fridman (@lexfridman) November 29, 2024

Як нагадує "Інтерфакс-Україна", Фрідман почав вести свій подкаст у 2018 році, в рамках курсу із загального штучного інтелекту. Першою назвою подкасту була Artificial Intelligence Podcast, яка пізніше була змінена на Lex Fridman Podcast. Подкаст створюється за моделлю розгорнутого інтерв'ю. Усі інтерв'ю проводяться особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

У подкастах Фрадмана брали участь бізнесмен Ілон Маск, обраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після вторгнення Росії в Україну Фрідман говорив, що "вважає росіян, українців і американців своїми народами" і "популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін".

Нагадаємо, в липні, Такер Карлсон, який записував Путіна, анонсував інтерв’ю з Зеленським. В Офісі президента цю інформацію не підтвердили.