В Ісландії проходять дострокові вибори в парламент

Сьогодні, 30 листопада, в Ісландії проходять дострокові вибори у парламент.

Про це повідомляє АР.

Громадяни обиратимуть 63 депутатів. Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати щонайменше 5% голосів. У парламенті попереднього скликання було представлено вісім партій, у цих виборах беруть участь 10.

Це вже шості загальні вибори в Ісландії після фінансової кризи 2008 року.

"Ісландія, країна з населенням близько 400 000 осіб, пишається своїми демократичними традиціями, називаючи себе, можливо, найстарішою парламентською демократією у світі", - пише видання.

Явка виборців традиційно висока за міжнародними стандартами.

Партії, які виступають за членство країни в Європейському Союзі, вперше за останні 10 років лідирували в опитуваннях за два дні до дострокових виборів.

Вибори в Ісландії