В Ісландії проходять дострокові вибори в парламент

Сьогодні, 30 листопада, в Ісландії проходять дострокові вибори у парламент.
Про це повідомляє АР.
Громадяни обиратимуть 63 депутатів. Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати щонайменше 5% голосів. У парламенті попереднього скликання було представлено вісім партій, у цих виборах беруть участь 10.
Це вже шості загальні вибори в Ісландії після фінансової кризи 2008 року.
"Ісландія, країна з населенням близько 400 000 осіб, пишається своїми демократичними традиціями, називаючи себе, можливо, найстарішою парламентською демократією у світі", - пише видання.
Явка виборців традиційно висока за міжнародними стандартами.
Партії, які виступають за членство країни в Європейському Союзі, вперше за останні 10 років лідирували в опитуваннях за два дні до дострокових виборів.
Вибори в Ісландії
- 14 жовтня прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон розпустив урядову коаліцію і призначив вибори на 30 листопада.
- У червні в Ісландії відбулися президенські вибори. На них перемогла бізнес-леді Халла Томасдоттір - її підтримали 34,3% виборців. Посада президента в Ісландії дозволяє ветувати закони та скликати референдуми.