Прем’єр-міністр Ісландії розпустив урядову коаліцію і призначив позачергові вибори

Б’ярні Бенедіктссон заявив про все більші розбіжності між трьома керівними партіями з цілої низки питань.

Прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон оголосив про розпуск урядової коаліції країни та призначив вибори на 30 листопада, пише The Guardian з посиланням на ісландську громадську телекомпанію RUV.

Бенедіктссон заявив про все більші розбіжності між трьома керівними партіями з цілої низки питань ‒ від зовнішньої політики до проблем шукачів притулку. Сьогодні він проведе зустріч з президенткою Ісландії Галлою Томасдоттір щодо розпуску парламенту.

ЗМІ повідомляють, що вибори мають відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск парламенту.

Бенедіктссона, голову правої, пробізнесової “Партії незалежності”, обрали прем’єр-міністром у квітні замість Катрін Якобсдоттір після того, як вона оголосила, що піде у відставку та балотуватиметься на пост президента.

Коаліційний уряд, що складається з Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії та лівих Зелених, зіткнувся з невизначеністю після того, як нещодавні виверження вулканів змусили тисячі людей залишити свої домівки, створюючи тиск на економіку, яка вже зіткнулася з високою інфляцією та стрімким зростанням відсоткових ставок.