Лівоцентристська опозиція Литви заявляє, що спробує сформувати уряд

У разі успіху політсила збереже жорстку позицію Вільнюса щодо Росії та величезних витрат на оборону.

Лівоцентристська опозиційна Соціал-демократична партія Литви (СД) спробує сформувати коаліційний уряд разом із двома іншими партіями після парламентських виборів у країні, пише Reuters.

Перші результати показали, що СД виграє всенародне голосування. Другий тур виборів пройде 27 жовтня.

За словами лідерки партії Вілії Блінкявічюте, йдеться про коаліцію з двома лівими партіями: “Союз селян і зелених Литви” і “За Литву”.

Після підрахунку 91% голосів SD отримала 20% голосів, що зробило її найбільшою партією, випередивши керівну політсилу “Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи” прем’єр-міністерки Інґріди Сімоніте з 17% і антиістеблішментську партію Nemunas Dawn з 15%.

Якщо Блінкявічюте вдасться сформувати уряд, очікується, що вона збереже жорстку позицію Литви щодо Росії та її величезних витрат на оборону.