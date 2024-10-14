​У США біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зброєю

Під час проходження перевірок він назвався журналістом.

Дональд Трамп під час мітингу у Каліфорнії

У Південній Каліфорнії біля місця, де проходив мітинг кандидата на пост президента США Дональда Трампа, правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю.

Про це пишуть АР та ВВС.

49-річний затриманий Вем Міллер був за кермом чорного позашляховика, коли його зупинили на контрольно-пропускному пункті. Водій назвався журналістом. Поліцейські помітили, що в салоні автомобіля був "безлад". Під час обшуку там знайшли зброю і магазини "великої ємності", а також кілька паспортів і водійських посвідчень на різні імена.

Шериф розповів, що чоловік пройшов через зовнішній кордон безпеки. Його зупинили на внутрішньому периметрі, який патрулювали співробітники поліції. Ближче до мітингу був розташований ще один контрольно-пропускний пункт Секретної служби.

Чоловіка заарештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю, але звільнили під заставу у розмірі 5000 доларів. Правоохоронцям він сказав, що є членом ультраправої групи під назвою "Суверенні громадяни", яка "не вірить в уряд і урядовий контроль".

Інцидент стався за годину до того, як Трамп мав вийти на сцену.

Підозрюваний має постати перед судом 2 січня 2025 року.

У поліції не коментують мотиви затриманого чоловіка, але кажуть, що "запобігли чомусь поганому".