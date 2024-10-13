Росія нарощує союзництво з КНДР, українські військові потребують більшої підтримки, - Зеленський

"Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, тому українські військові наразі потребують більшої підтримки від партнерів.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", - сказав він.

Президент пояснив, що коли Україна говорить про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – "це не просто перелік військових засобів".

"Це - про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент також повідомив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.