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Росія нарощує союзництво з КНДР, українські військові потребують більшої підтримки, - Зеленський

"Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта".

Росія нарощує союзництво з КНДР, українські військові потребують більшої підтримки, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, тому українські військові наразі потребують більшої підтримки від партнерів.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", - сказав він. 

Президент пояснив, що  коли Україна говорить про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – "це не просто перелік військових засобів".

"Це - про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент також повідомив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.

  • За даними американського Інституту вивчення війни, кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.
  • Північнокорейські військові, ймовірно, діють в окупованій Донецькій області. Також аналітики нагадують, що внаслідок нещодавнього ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули кілька північнокорейських офіцерів.
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