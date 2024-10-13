Росія нарощує союзництво з КНДР, українські військові потребують більшої підтримки, - Зеленський

Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, тому українські військові наразі потребують більшої підтримки від партнерів.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки", - сказав він.
Президент пояснив, що коли Україна говорить про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – "це не просто перелік військових засобів".
"Це - про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, президент також повідомив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.
- За даними американського Інституту вивчення війни, кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.
- Північнокорейські військові, ймовірно, діють в окупованій Донецькій області. Також аналітики нагадують, що внаслідок нещодавнього ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули кілька північнокорейських офіцерів.