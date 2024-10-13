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Унаслідок обстрілів росіянами Донеччини загинуло троє цивільних

Люди загинули у місті Часів Яр та селище Вишневе.

Унаслідок обстрілів росіянами Донеччини загинуло троє цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм/Вадим Філашкін

Сьогодні росіяни обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, повідомили в обласній прокуратурі.

Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень. 

Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ “Смерч”, унаслідок загинула 55-річна містянка.

Також під час ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району було смертельно поранено 75-річного жителя. 

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Окрім того, окупанти травмували 55-річного цивільного у місті Лиман. Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії міста Покровськ.

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