Унаслідок обстрілів росіянами Донеччини загинуло троє цивільних

Сьогодні росіяни обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, повідомили в обласній прокуратурі.
Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень.
Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ “Смерч”, унаслідок загинула 55-річна містянка.
Також під час ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району було смертельно поранено 75-річного жителя.
Окрім того, окупанти травмували 55-річного цивільного у місті Лиман. Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії міста Покровськ.
- Впродовж минулої доби 12 жовтня росіяни вбили на Донеччині 2 людей ‒ у селищі Курахівца та селі Улакли ‒ та поранили 11 цивільних.