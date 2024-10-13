В Україні завтра до +13, у низці областей дощитиме

Лише на півдні країни вдень температура становитиме 14-19°.

Завтра, 14 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.