Наступна версія застосунку Армія+ матиме навчальні курси та електронний військовий квиток

Наступна версія застосунку Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.
“У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета ‒ зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії”, ‒ наголосила Катерина Черногоренко.
За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
Раніше Міністерство оборони анонсувало запуск сервісу відстрочки та онлайн-рекрутинг.
Стало відомо, що застосунок Резерв+ матиме інноваційний сервіс рекрутингу, який дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.