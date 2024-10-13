Наступна версія застосунку Армія+ матиме навчальні курси та електронний військовий квиток

Також у ньому можна буде переглянути систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Наступна версія застосунку Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

“У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета ‒ зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії”, ‒ наголосила Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Раніше Міністерство оборони анонсувало запуск сервісу відстрочки та онлайн-рекрутинг.

Стало відомо, що застосунок Резерв+ матиме інноваційний сервіс рекрутингу, який дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.