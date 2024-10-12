У Міноборони анонсували запуск онлайн-сервісу відстрочки

Точну дату у Міноборони не назвали.

Міністерство оборони анонсувало запуск сервісу відстрочки та онлайн-рекрутинг.

Про це у “Фейсбуці” повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг. Головне, це ніколи не здаватись і вірити в свій продукт”, – написала Черногоренко.

Нагадаємо, раніше Черногоренко повідомила, що сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні цього року.