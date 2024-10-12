Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

У Куп'янську Харківської області ворог атакував з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по м. Купʼянськ FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто.
52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес, а 77-річна пасажирка зазнала поранень.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
- Минулої доби, 11 жовтня військові РФ скинули на Куп'янськ Харківської області 13 КАБів, з них 2 термобаричні авіабомби ОДАБ-1500.