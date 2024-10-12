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Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

Ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп'янську Харківської області ворог атакував з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по м. Купʼянськ FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто. 

52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес, а 77-річна пасажирка зазнала поранень.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

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