Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

У Куп'янську Харківської області ворог атакував з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по м. Купʼянськ FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто.

52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес, а 77-річна пасажирка зазнала поранень.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.