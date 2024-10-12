На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати російський боєприпас

Двоє жителів міста Дергачі на Харківщині постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС
Вранці 12 жовтня на території приватного домоволодіння у місті Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас.
Постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.
Рятувальники просять повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів – їх не рекомендують підіймати, бити або розбирати.
- В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибуховому пристрої.
- У селі Нікополь Ізюмського району Харківщини 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Інцидент стався під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці.