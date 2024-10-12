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На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати російський боєприпас

Вони зазнали осколкових поранень через спробу розібрати вибуховий пристрій.

На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати російський боєприпас
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Двоє жителів міста Дергачі на Харківщині постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС

Вранці 12 жовтня на території приватного домоволодіння у місті Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас.

Постраждалих госпіталізували до обласної лікарні.

Рятувальники просять повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів – їх не рекомендують підіймати, бити або розбирати.

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