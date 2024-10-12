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СтратКом: в ЗСУ служать понад 300 священників від 13 релігійних організацій

Капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року.

СтратКом: в ЗСУ служать понад 300 священників від 13 релігійних організацій
Фото: СтратКом ЗСУ

Наразі у Збройних силах України служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника. Збройні сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність і служіння Богу та українському воїнству", — ідеться у привітанні СтратКому.

У Страткомі зазначають, що капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на схід України у 2014 році.

Традиційно, День військового капелана відзначається 12 жовтня на честь Святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого прийнято вважати засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів.

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