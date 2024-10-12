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На Миколаївщині внаслідок атаки ворожго дрона горіло фермерське господарство

Обійшлося без поранених.

На Миколаївщині внаслідок атаки ворожго дрона горіло фермерське господарство
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на суботу, 12 жовтня, російська армія атакувала Миколаївську область "Шахедами". Через влучання ворожого безпілотника загорілось фермерське господарство.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Баштанський район. Уночі ворог атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства", — зазначив він.

Також, через падіння уламків БпЛА,  відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі ліквідовано.

Армія РФ вночі також атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району.

Усюди обійшлося без поранених.

Кім додає, що в ніч на 12 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено три БпЛА типу Shahed 131/136.

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