За добу окупанти втратили ще 1290 солдатів

За добу Сили оборони знищили ще 1290 російських окупантів, 9 ворожих танків та майже 60 артилерійських систем.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
- танків ‒ 8962 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17827 (+27) од,
- артилерійських систем – 19381 (+59) од,
- РСЗВ – 1230 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16947 (+110),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26513 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3434 (+38)
Дані уточнюються .