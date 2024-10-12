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За добу окупанти втратили ще 1290 солдатів

Від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 667 630 осіб. 

За добу окупанти втратили ще 1290 солдатів
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За добу Сили оборони знищили ще 1290 російських окупантів, 9 ворожих танків та майже 60 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1230 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16947 (+110),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26513 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3434 (+38)

Дані уточнюються .

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