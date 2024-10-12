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Ворожі війська атакували Херсон: горіло складське приміщення

За добу через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Ворожі війська атакували Херсон: горіло складське приміщення
обстріли Херсона
Фото: ДСНС України

Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона. Там виникла пожежа у складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Крім того, впродовж доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів області. Четверо людей поранені.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють ДСНС України та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У ДСНС зазначили, що через постійні повторні обстріли Херсона рятувальникам доводилося кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. Пожежу вдалося загасити над ранок.

Фото: ДСНС України

Також минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Дудчани, Саблуківка, Томарине, Новоолександрівка, Шляхове, Зміївка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

"російські військові поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі", — зазначає Прокудін.

Внаслідок ворожої агресії 4 людини дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136".

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