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Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені

Ворог масовано обстріляв Куп'янськ. 

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів армії РФ за минулу добу на Харківщині загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

12 жовтня внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка. Ворог обстрілював селище двічі, горів будинок, частково зруйнована будівля.

Тричі за добу ворог двічі обстрілював м. Куп’янськ. У місті внаслідок ворожих атак частково пошкоджені приватні будинки, в одному з яких горів дах. Через обстріли постраждали п’ятеро людей, загинув 67-річний чоловік.

11 жовтня 21:48 у м. Харків відбулося влучання КАБом у лісову смугу в Шевченківському районі міста, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Село Черкаська Лозова ворог двічі обстріляв увечері п’ятниці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь, у другому ворожий боєприпас влучив на подвір’я. Пошкоджено житловий будинок.

У с. Тимофіївка Богодухівського району внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.

У Козачій Лопані Харківського району внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років, постраждали 56-річна жінка і 86-річний чоловік. 

В Шийківці Ізюмського району через обстріл постраждав 67-річний чоловік.

У Курилівці Куп’янського району внаслідок обстрілу горів будинок.

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