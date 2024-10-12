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Ситуація в Донецькій області: ворог атакував чотири райони, є руйнування

З лінії фронту евакуйовали 293 людини, у тому числі 68 дітей.

Ситуація в Донецькій області: ворог атакував чотири райони, є руйнування
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія атакувала чотири райони Донеччини. Під обстрілами опинилися Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади Волноваського району загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Під масованими обстрілами опинилося Курахове, Краматорського району, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки 

Краматорський район: у Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. 

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.

  • Раніше Вадим ФІлашкін повідомляв, що російська армія впродовж доби вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро зазнали поранень.
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