Ситуація в Донецькій області: ворог атакував чотири райони, є руйнування

З лінії фронту евакуйовали 293 людини, у тому числі 68 дітей.

За добу російська армія атакувала чотири райони Донеччини. Під обстрілами опинилися Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади Волноваського району загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Під масованими обстрілами опинилося Курахове, Краматорського району, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки

Краматорський район: у Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.