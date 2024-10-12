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Партизани "Атеш" розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму

Інститут бере активну участь в оборонній промисловості РФ.

Партизани "Атеш" розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму
Інститут ядерної енергетики РФ в Криму
Фото: "Атеш"

Партизани кримського руху "АТЕШ" розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Під час розвідки агент "Атеш" виявив навчальний ядерний реактор.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі партизанського руху.

"Агент виявив, що Інститут бере активну участь в оборонній промисловості. Поряд з ним знаходиться навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички", — ідеться у повідомленні.

Після навчання фахівці інституту тісно співпрацюють з Міноборони РФ і залучаються до військових навчань з ядерної безпеки.

"Розвідка таких об'єктів не лише розкриває структуру ядерної промисловості, а й дає розуміння роботи реакторів та інших ядерних об'єктів, що допомагає у розробці методів їх виведення з ладу", — пишуть партизани.

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