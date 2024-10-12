​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни агітують дітей вступати до військових вузів в окупованому Мелітополі

У навчальних закладах тимчасово окупованих територій запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА.

Росіяни агітують дітей вступати до військових вузів в окупованому Мелітополі
Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України
Фото: Центр національного спротиву

Військові росгвардії регулярно агітують школярів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вступати у військові навчальні заклади РФ.

Про це повідомляє Центр нацспортиву.

"У середній школі №24 тимчасово окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на котрих бойовики росгвардії агітують дітей  Таким заходам активно сприяє директор школи колаборант михайло щукін", — зазначають у ЦНС.

Як додають у спротиві, так званий "директор"-колаборант зробив обов’язковим під час уроків плетіння маскувальних сіток для російської армії, а також змушує дітей та їх батьків до збору продуктових наборів, медикаментів, запчастин та коштів для окупантів.

"Представник міністерства нападу рф розповів учням про Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового, власний бойовий досвід у війні проти їхньої Батьківщини", — ідеться у повідомленні.

Крім того, Кремль вирішив мілітаризувати вищу освіту на ТОТ України. Тепер у ВНЗ на ТОТ запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА.

Центр національного спротиву нагадує, що "кожен колаборант, який співпрацює з окупантами та втягує у війну росії проти України українських дітей, буде виявлений і притягнутий до відповідальності". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies