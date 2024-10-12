Військові росгвардії регулярно агітують школярів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вступати у військові навчальні заклади РФ.

Про це повідомляє Центр нацспортиву.

"У середній школі №24 тимчасово окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на котрих бойовики росгвардії агітують дітей Таким заходам активно сприяє директор школи колаборант михайло щукін", — зазначають у ЦНС.

Як додають у спротиві, так званий "директор"-колаборант зробив обов’язковим під час уроків плетіння маскувальних сіток для російської армії, а також змушує дітей та їх батьків до збору продуктових наборів, медикаментів, запчастин та коштів для окупантів.

"Представник міністерства нападу рф розповів учням про Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового, власний бойовий досвід у війні проти їхньої Батьківщини", — ідеться у повідомленні.

Крім того, Кремль вирішив мілітаризувати вищу освіту на ТОТ України. Тепер у ВНЗ на ТОТ запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА.

Центр національного спротиву нагадує, що "кожен колаборант, який співпрацює з окупантами та втягує у війну росії проти України українських дітей, буде виявлений і притягнутий до відповідальності".